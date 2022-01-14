​اتحاد شباب حزب المؤتمر يشيد بتوصيات منتدى شباب العالم

كتب- نشأت علي:

أشاد إسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، بالتوصيات المهمة التي خرج بها منتدى شباب العالم، والتي سوف تكون محل اهتمام دولي، أبرزها الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا، ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات، والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة، ونشر التعريف بالموارد المائية، والدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار، وإطلاق استراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة.

وأشار رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن هذه التوصيات جاءت بعد أن تناولت جلسات الحوار والمناقشات عدد من القضايا كانت محل اهتمام العالم.

كما أثنى، على دعوة الرئيس السيسي لكافة شباب دول المنطقة للالتحاق بالأكاديمية الوطنية، مؤكدًا على التواصل بين الشباب المصري والعربي، واستمرار الدعم، مما سيكون له آثارا إيجابية في تبادل الآراء حول كافة التحديات المشتركة، مما يؤدي إلى خلق أفكار متبادلة تساهم في التنمية لامتنا العربية.

وأكد رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، أن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة حقق نجاحًا كبيرًا، وحقق مكاسب متعددة وخرج بعدد من التوصيات المهمة سوف تكون محل اهتمام العالم أجمع، خاصة بعد الفعاليات التي شهدتها أروقة المنتدى من جلسات حوارية ونقاش حول عدد من القضايا الحيوية الهامة التي شغلت الرأي العام بين الشباب من مختلف الدول والثقافات في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "تمراز"، أن هذا الحدث العالمي إنجاز كبير وخطوة من خطوات الريادة والإبداع المصري على المستوى الدولي، حيث ناقش المنتدى عدد من القضايا والموضوعات التي تطرقت لها جلسات الحوار منها تأثيرات جائحة كورونا على العالم، والتغيير المناخي باعتباره أحد التحديات التي يواجهها الإنسان، وكذلك القضاء على الفقر، وحقوق الإنسان، وكذلك صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة وهي قضايا محورية تخص العالم والإنسانية.

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