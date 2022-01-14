مدير السيرك القومي: بدأنا أضخم عملية تطوير في تاريخ السيرك

(مصراوي):

أكد الفنان وليد طه مدير السيرك القومي، أن التطوير يجري على قدم وساق، مشيرا إلى انتهاء صب الإطار الخارجي لخيمة السيرك بالخرسانة.

وقال طه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن تطوير السيرك الذي يجري الآن يعد الأضخم في تاريخه منذ إنشاء السيرك القومي في الستينيات من القرن الماضي.

وأضاف طه: سوف يتم تغيير الخيمة بالكامل وسيتم استبدالها بأحدث منها، وستكون أكبر وأضخم وأكثر إبهارا، لتناسب الفقرات الفنية، كما سيتم تجديد غرف الفنانين بالكامل، وغيرها.