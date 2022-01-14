قطع مياه الشرب عن 9 مناطق كبرى في الجيزة مساء اليوم

06:30 ص الجمعة 14 يناير 2022
قطع مياه الشرب عن 9 مناطق كبرى في الجيزة مساء اليوم

قطع مياه الشرب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن المناطق التالية (أبو رواش - المنطقة الصناعية بأبو رواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداءاً من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة - مديرية الأمن الجديدة - العمليات الخاصة - وادي دجلة - سامكريت- مونتن فيو)، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت، لمدة 8 ساعات كاملة.

وأرجعت الشركة في بيان لها، سبب الانقطاع إلى قيام جهاز مدينة 6 أكتوبر بتحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة محور 26 يوليو.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

قطع مياه الشرب مياه الشرب شركة مياه الشرب الجيزة

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