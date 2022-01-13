​الجيزة: إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الدائري بالبحر الأعظم- فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في اطار تنفيذ اعمال مشروع توسعه الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة والذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع محافظه الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.

وبدأت المحافظة، من خلال حي جنوب الجيزة، في إزالة العقارات المتعارضة بنطاق طريق البحر الأعظم بحي جنوب، وذلك بعد تعويض قاطنيها المستحقين لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.