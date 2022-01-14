أول تعليق من منشأة القناطر على توجيهات السيسي بإنشاء كوبري بديل المعدية

01:00 ص الجمعة 14 يناير 2022
أول تعليق من منشأة القناطر على توجيهات السيسي بإنشاء كوبري بديل المعدية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

أعرب محمد عبدالراضي، رئيس مركز منشأة القناطر، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس الوزراء بتنفيذ كوبري خاص لأهل منطقة أشمون بمحافظة المنوفية، للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

وقال عبدالراضي لمصراوي، إن كل قرية ومدينة تتمنى أن يقام كوبري قريب منها من أجل العبور للمنطقة الأخرى، خصوصا أن "أكل عيش الأهالي مرتبط بالمرور من على هذا الكوبري.. والكوبري بالنسبة لهم ممتاز ويُيسر عليهم سبل المعيشة".

وأشار إلى أن الكوبري المذكور يربط بين "قطة في الجيزة وأشمون في المنوفية" ويمر عليه آلاف المواطنين يوميا، ويعتبر خط الوصل بين محافظتي الجيزة والمنوفية، وإنشاء هذا الكوبري سييسر على الأهالي سبل المرور والعيش والسعي إلى طلب العيش.

وأكد عبدالراضي، أن قرار الرئيس الجمهورية يؤكد ويظهر مدى حبه وحرصه الشديد على حياة المواطن المصري، قائلا:"نحن نرحب به ونتمنى أن يتم ذلك في كل قرية وكل مدينة حفاظا على أرواح المواطنين".

وقدم رئيس مركز منشأة القناطر، التعازي إلى أهل الضحايا، داعيا الله أن يرحمهم وأن يدخلهم فسيح جناته وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان".

وكانت مصادر رفيعة المستوى، ذكرت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذي شهدته مدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضافت المصادر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فور علمه بالأنباء الواردة عن حادث أشمون، وجه رئيس الوزراء بتنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة، للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

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