"سياحة النواب": العلمين الجديدة شهدت تنمية عمرانية وتحولت إلى مزارًا

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العلمين الجديدة مهمة للغاية ونقلة كبيرة في قطاع السياحة من أجل خلق مقاصد سياحية جديدة بمدينة العلمين التي تعد من المدن السياحية الواعدة.

وأكدت، أن تلك الاستثمارات تجعلها مقصدًا سياحيًا يجذب السياح المصريين والأجانب خاصة بعد الإنجازات المبهرة والمشروعات التنموية العملاقة التي نفذتها الدولة على أرض العلمين في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والتنمية والعمران والإسكان والمدن الذكية والبنية التحتية تلك المدينة المتكاملة التي بها كافة الخدمات.

وأضافت النائبة نورا علي، أنه منذ قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدشين مدينة العلمين الجديدة شهدت المدينة تنمية عمرانية لا تتوقف لكي يصبح الحلم حقيقة وتتحول مدينة العلمين إلى قبلة للسياحة ومزارًا مميزًا، وينعكس ذلك بقوة في انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وكذلك تنويع مفردات الجذب السياحي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وضخ مزيد من العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

وأشادت رئيس لجنة السياحة النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية تجاه القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمامه وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه وتعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة، وتصور لإقامة مناطق فندقية عالمية، وأخرى للتطوير العقاري، مشيدة بما جاء خلال اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء أن هدف الدولة الحالي هو تولي القطاع الخاص قيادة قطاع السياحة، والعمل على تذليل العقبات وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه للقيام بهذا الدور، لافتًا إلى أن استغلال الفرص السياحية الواعدة في مصر يعود بالنفع على الجانبين، حيث يحقق للدولة أهدافها التنموية، ويحقق للقطاع الخاص العوائد الاستثمارية المرجوة.​