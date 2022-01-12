ضبط منتجات غذائية فاسدة بسلاسل ماركت تركية شهيرة بالجيزة - فيديو

07:45 م الأربعاء 12 يناير 2022
ضبط منتجات غذائية فاسدة بسلاسل ماركت تركية شهيرة بالجيزة - فيديو

لحوم وأغذية فاسدة ارشيفية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي بسلاسل ماركت تركية شهيرة بجنوب الجيزة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة، شنها حي جنوب الجيزة وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية، على المحلات والهايبر ماركت والأسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات.

أسفرت الحملة، عن تمشيط كافة المخالفات بالمحال والهايبر ماركت بجنوب الجيزة، وتم ضبط مصنعات لحوم ودواحن غير صالحة للاستخدام الآدمي -(فاسدة)- بهايبر ماركت تركي شهير بشارع القصبجي بحي جنوب الجيزة.

وأوضحت المحافظة، أنه تم ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام بعدد من السوبر ماركت بنطاق الحي، وتم إعدام المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على الأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، وانطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.

لحوم فاسدة ماركت تركية حملة امنية محافظة الجيزة

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