أول تعليق من البيئة على ظهور سمكة قرش بأحد شواطئ الغردقة

كتب- محمد نصار:

قال مصدر مسؤول بوزارة البيئة، إنه جرى التواصل مع محمية البحر الأحمر من أجل معرفة تفاصيل ظهور سمكة قرش بأحد شواطئ الغردقة.

وأشار المصدر، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم فحص الصور الملتقطة من أجل استبيان نوع القرش وحجمه وكافة التفاصيل الأخرى.

وأوضح المصدر، أن ظهور هذا القرش في هذه المنطقة ليس بالأمر الغريب أو الجديد، حيث يوجد عدد من القروش فيها.

وتابع المصدر، أن القرش لم يسبب أي خطورة على المواطنين أو يحدث أضرارا بالأشخاص نتيجة العض.

واختتم المصدر حديثه موضحا أنه عقب استيفاء كافة المعلومات الخاصة بالفريق المرصود سيتم إصدار بيان رسمي تفصيلي بالواقعة.