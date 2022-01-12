تزامناً مع الإعلان الرسمي.. الحكومة تحسم الجدل بشأن أسعار العمرة

كتب- محمد غايات:

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أسعار برامج العمرة للموسم الحالي تزامناً مع الإعلان الرسمي لضوابط العمرة لهذا العام.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أسعار برامج العمرة للموسم الحالي تزامناً مع الإعلان الرسمي لضوابط العمرة لهذا العام، مُوضحةً أن الأسعار المتداولة لبرامج العمرة للموسم الحالي غير صادرة عن الوزارة، مُؤكدةً أن الوزارة ليس لها أي دخل أو علاقة بتحديد أسعار العمرة وأن كل شركة سياحية تحدد برامج متنوعة للعمرة، يتم وضعها على البوابة المصرية للعمرة ليختار المعتمر ما يناسبه من هذه البرامج، عبر الرابط التالي: "umrah.eg"، والتي ستتضمن كل تفاصيل هذه البرامج من حيث الأسعار وأماكن الإقامة ومواعيد الحجز والسفر ذهاباً وعودة، والخدمات المقدمة منذ الحجز وحتى نهاية الرحلة.

وقال المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه تم الإعلان عن الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع المركز: نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، والتي تؤدي إلى الإضرار بسمعة مصر السياحية، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (antiquities.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).