بتكلفة 50 مليار دولار.. مدبولي: وضعنا خطة لاحتياجاتنا المائية حتى 2037

11:01 ص الثلاثاء 11 يناير 2022
بتكلفة 50 مليار دولار.. مدبولي: وضعنا خطة لاحتياجاتنا المائية حتى 2037

منتدى شباب العالم

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إننا نرشد استهلاكنا من الطاقة التقليدية ونتجه بقوة إلى الغاز الطبيعي، وأطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وننفذ مشروعات عملاقة في عملية التكيف، وأصدرنا سندات خضراء بناءً على مشروعاتنا، وكنا أول دولة في ذلك، وأيضًا وضعنا سياسات لتشجيع القطاع الخاص من خلال تعريفة الكهرباء وتحويل المخلفات إلى طاقة.

وأضاف مدبولي، خلال جلسة منتدى شباب العالم عن التغير المناخي، في يومه الثاني، اليوم الثلاثاء: مصر من أكثر الدول فقرًا مائيًّا، ووضعنا خطة لاحتياجاتنا حتى عام 2037، وبدأنا في تنفيذها من 5 سنوات، تتكلف 50 مليار دولار، وهي مشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه، وأيضاً تبطين الترع للاستفادة من كل قطرة مياه، وأيضاً حماية الشواطئ.

ونوه رئيس الحكومة بأن القيادة السياسية تتبنى تطوير البحيرات المائية بعد أن حدث فقدان لقيمتها، مثلاً تطوير بحيرة المنزلة 2 مليار دولار، حتى تستعيد قيمتها التي فقدتها من عشرات السنين.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم الغاز الطبيعي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التغيرات المناخية مشروعات تحلية مياه البحر شرم الشيخ

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