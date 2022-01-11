زلزال مصر.. معهد الفلك: التوابع مستمرة لمدة 3 أيام

11:02 ص الثلاثاء 11 يناير 2022
زلزال مصر.. معهد الفلك: التوابع مستمرة لمدة 3 أيام

الدكتور جاد القاضي

كتب - يوسف عفيفي:

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، إن الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر صباح اليوم، سيكون لها توابع لمدة من يومين لثلاثة أيام.

وأضاف القاضي في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن الشبكة القومية للزلازل سجلت تابعين غير محسوسين للزلزال بلغا 3 و 3.2 على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن التوابع عادة ما تكون أقل من الزلزال نفسه.

وأشار إلى أن الزلزال الذي وقع فجر اليوم بلغت قوته 6.6 على مقياس ريختر، وشعر به سكان القاهرة الكبرى وبعض من مواطني منطقة الدلتا، لافتا إلى أن ما يتم تداوله من هذا الزلزال هو الأقوى منذ 26 عاما لا أساس له من الصحة.

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا كشف فيه تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت منطقة شرق البحر المتوسط، وشعر به سكان القاهرة الكبرى وعدة مدن مصرية.

ذكر المعهد أن الزلزال وقع على بعد 415 كيلومتر من دمياط، في حدود الساعة 3:07 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقد بلغت قوة الزلزال 6.6 درجة على مقياس ريختر، فيما حُدد مركزه بدائرة عرض 35.15 شمالاً وخط طول 31.94 شرقًا، على عمق 60 كم.

وأكد المعهد ورود ما يفيد بشعور المواطنين في عدة مناطق بهذه الهزة.

الدكتور جاد القاضى معهد الفلك هزة أرضية مقياس ريختر

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