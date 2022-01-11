بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال قبرص

04:52 ص الثلاثاء 11 يناير 2022
بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال قبرص

مقياس ريختر 2

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