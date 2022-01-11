تأثرت به مصر و5 دول أخرى.. زلزال قبرص الأقوى منذ 26 عامًا
ووفق الهيئة الأمريكية ضرب زلزال بقوة 6.6 ريختر عمق البحر المتوسط، على بعد 48 كيلومتر من مدينة بافوس القبرصية، وذلك قرابة الساعة 3:07 صباحًا.
بينما أشارت الهيئة إلى تأثر 6 دول بهذه الهزة، شملت مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة وقبرص وتركيا واليونان والمملكة المتحدة.
والزلزال الأخير هو الأقوى بعد أكبر الزلزال التي شهدتها المنطقة بقوة 6.8 درجة في عام 1996، وأودى بحياة شخصين في بافوس على طول الساحل الغربي لقبرص.
الخبر التالى:بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال قبرص
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