تأثرت به مصر و5 دول أخرى.. زلزال قبرص الأقوى منذ 26 عامًا

04:34 ص الثلاثاء 11 يناير 2022
تأثرت به مصر و5 دول أخرى.. زلزال قبرص الأقوى منذ 26 عامًا

مركز زلزال قبرص

ووفق الهيئة الأمريكية ضرب زلزال بقوة 6.6 ريختر عمق البحر المتوسط، على بعد 48 كيلومتر من مدينة بافوس القبرصية، وذلك قرابة الساعة 3:07 صباحًا.

بينما أشارت الهيئة إلى تأثر 6 دول بهذه الهزة، شملت مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة وقبرص وتركيا واليونان والمملكة المتحدة.

والزلزال الأخير هو الأقوى بعد أكبر الزلزال التي شهدتها المنطقة بقوة 6.8 درجة في عام 1996، وأودى بحياة شخصين في بافوس على طول الساحل الغربي لقبرص.

مركز الزلزال - هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

ا ف ب

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