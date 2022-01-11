مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الثلاثاء 11 يناير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 11/1/2022، الموافق 8 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:20 صباحًا

أذان الظهر 12:01 صباحاً

أذان العصر 2:52 مساءً

أذان المغرب 5:12 مساءً

أذان العشاء 6:33 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:06 صباحاً

موعد أذان العصر 2:54 مساءً

موعد أذان المغرب 5:13 مساءً

موعد أذان العشاء 6:36 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد أذان العصر 2:47 مساءً

موعد أذان المغرب 5:07 مساءً

موعد أذان العشاء 6:29 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:55 صباحاً

موعد أذان العصر 2:55 مساءً

موعد أذان المغرب 5:17 مساءً

موعد أذان العشاء 6:34 مساءً

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

https://www.masrawy.com/Islameyat/Prayer-Times#Nav-PrayerTimes

مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء

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