هدم الحي السادس بمدينة نصر.. شرقية القاهرة: 46 مواطنًا يتقدمون بطلبات تعويض

كتب- محمد نصار:

نشرت الصفحة الرسمية للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، كشوفًا بأسماء 46 شخصًا من سكان الحيين السادس والسابع بمدينة نصر غرب.

وقالت صفحة المنطقة الشرقية، تعليقًا على الكشوف: "تلقينا عدد 46 طلبًا من سكان الحي السادس لصرف التعويضات ما بين طلب تعويض مادي وطلب العودة لنفس المنطقة بحي غرب مدينة نصر وذلك الاثنين 10/1/2022".

وبحسب قوائم المنطقة، فإنه تنوعت رغبات الأهالي ما بين الرغبة في الحصول على تعويض مادي، والرغبة في العودة للمنطقة بعد تطويرها سواء بالنسبة للشقق السكنية أو المحال التجارية.

ويتحفظ "مصراوي" على نشر قوائم الأسماء حفاظًا على سرية معلومات المواطنين.