الطقس غدا الثلاثاء.. نشاط للرياح.. وهبات قوية وأتربة بهذه المناطق

11:44 م الإثنين 10 يناير 2022
الطقس غدا الثلاثاء.. نشاط للرياح.. وهبات قوية وأتربة بهذه المناطق

الطقس

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن يكون الطقس غدًا الثلاثاء، مائل للبرودة شمال البلاد وصولًا لشمال الصعيد نهارًا ولطيف لمعتدل بوسط وجنوب الصعيد ويكون شديد البرودة إجمالًا خلال الليل بكافة مناطق الجمهورية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الأجواء ستكون صافية بشكل عام على أغلب المناطق عدا جنوب شرق الجمهورية عند حلايب وشلاتين، حيث تتكاثر السحب هناك مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة.

أما حركة الرياح غدًا ستكون نشطة في الأغلب على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مصحوبة بهبات قوية بشمال غرب الجمهورية مع إثارة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط مضطرب وغير صالح لكافة الأنشطة البحرية والأحمر معتدل، لكن قد يكون مضطرب في المنطقة الجنوبية.

الطقس الرياح هيئة الأرصاد الجوية الامطار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

907

متعافون اليوم

393808

إجمالي الإصابات

21995

إجمالي الوفيات

328051

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل زيادة الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا