​​زيادة 100%.. أسعار العمرة قبل وبعد جائحة كورونا - برامج ومستويات

كتب- يوسف عفيفي:

حالة من الجدل يعيشها القطاع السياحي الديني، منذ اعتماد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، للضوابط المنظمة لرحلات العمرة، عقب فتح باب العمرة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في ظل عدم وضوح الرؤية الكاملة أمام شركات السياحة العاملة في العمرة، حول الموسم الجاري، بشأن أعداد التأشيرات التي لم تعلن بعد، ليتسنى للشركات إعلان الأسعار الحقيقية للبرامج أمام الراغبين في أداء العمرة.

ويرصد "مصراوي" مقارنة بين الأسعار لعام 2019 قبل جائحة كورونا وعام 2022، بعد الجائحة على النحو التالي.

الأسعار عام 2019 عدد 500 ألف تأشيرة:

ـ 12.5 ألف جنيه سعر المستوى (الاقتصادي) لمدة 15 يومًا 14 ليلة "طيران".

ـ 15 ألف جنيه سعر مستوى (4 نجوم) لمدة 15 يومًا 14 ليلة "طيران".

ـ 20 ألف جنيه مستوى (5 نجوم) لمدة 10 أيام 9 ليال "طيران".

ـ 25 ألف جنيه مستوى (5 نجوم مميز) لمدة 6 أيام 5 ليال، شامل الإفطار "طيران"

توقعات الأسعار في 2022 حسب أعداد التأشيرات :

ـ 25 ألف جنيه سعر المستوى (الاقتصادي) لمدة 9 ليال 10 أيام "طيران" .

ـ 30 ألف جنيه سعر مستوى (4 نجوم) لمدة 9 ليال 10 أيام "طيران"

ـ 40 ألف جنيه مستوى (5 نجوم) لمدة 9 ليال 10 أيام "طيران"

ـ 60 لـ 70 ألف جنيه مستوى (5 نجوم مميز) لمدة 6 أيام 5 ليال "طيران"

محلوظة

يشار إلى أن الأسعار المتوقعة لعام 2022 جاءت وفقًا لعدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في موسم العمرة، ومرخص لها العمل من جانب وزارة السياحة والآثار.

يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تحدد من خلال اجتماعات تنسيقية مع وزارات الصحة والسكان، والسياحة والآثار، والداخلية، أعداد المعتمرين، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية المواطن المصري الراغب في أداء العمرة.

موعد أولى الرحلات

من ناحيته أعلن ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن أول رحلة عمرة من مصر، إلى الأراضي السعودية، ستكون يوم 3 فبراير المقبل.

ويتوقع ترك في تصريحات، تحديد الأعداد بعد 25 يناير الجاري، قائلا: الأعداد ستكون ضعيفة ولن يتجاوز عدد المصريين في العمرة 30 أو 40 ألفا".

عودة بحذر

وعلى المستوى السعودي، عادت المملكة بحذر للعمل بالإجراءات الاحترازية، وعودة نسبة الـ 50% من الطاقة الاستيعابية، سواء في الإقامة أو في التنقلات داخل الأراضي السعودية.