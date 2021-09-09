قرار جمهوري.. السيسي يوافق على منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٤ لسنة ٢٠١٩ بالموافقة على اتفاقية منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات، بمبلغ ٥٥٥ ألفًا و٣٤٣ يورو، والموقع بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠١٩.
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