شبورة وسقوط أمطار لمدة يومين.. "الأرصاد" تعلن طقس الأيام الستة المقبلة

كتب- أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 9 سبتمبر إلى الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه يسود طقس حار رطب نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

وأضاف الهيئة أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر تستمر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه ستظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقـاهرة؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة؛ مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على الأنحاء كافة ليلًا.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد، إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفـة، غدًا الخميس على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا (السلوم- مطروح- العلمين- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ) على فترات متقطعة (40:30% تقريبًا)، وأن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة المقبل، على مناطق من السواحل الغربية (السلوم- مطروح- العلمين)، قد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة (40% تقريبًا).​