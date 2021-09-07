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الجيزة تبدأ إزالة التعديات بطريق المنصورية بكرداسة تمهيدا لرصفه

08:23 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
الجيزة تبدأ إزالة التعديات بطريق المنصورية بكرداسة تمهيدا لرصفه

أرشيفية

الجيزة - أ ش أ:

بدأت محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء أعمال إزالة التعديات التابعة للمنشأت التجارية والمحال والمطاعم والورش، على الطريق العام بطريق المنصورية، نطاق مركز ومدينة كرداسة، تمهيدا للقيام بأعمال رصف وتطوير الطريق، وتوسعته بطول 4 كم بمركز ومدينة كرداسة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بالاستمرار في تنفيذ خطط التطوير بالمحاور المرورية؛ لخلق محاور وشرايين مرورية جديدة تستوعب الكثافات المرورية.

هذا المحتوى من

إزالة تعديات طريق المنصورية الجيزة رصف الطرق

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