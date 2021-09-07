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غدًا.. رئيس "النواب" يهدي نسخة من قناع توت عنخ أمون الذهبي إلى مقر الأمم المتحدة

06:08 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
غدًا.. رئيس "النواب" يهدي نسخة من قناع توت عنخ أمون الذهبي إلى مقر الأمم المتحدة

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

فيينا - أ ش أ:

يشهد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب غدًا الأربعاء، الاحتفال الخاص، الذي تنظمه السفارة المصرية في فيينا برئاسة السفير محمد الملا سفير مصر بفيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، ويستضيفه مقر مكتب الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يهدي المستشار جبالي، الذي يزور فيينا حاليا في إطار مشاركته في أعمال المؤتمر الخامس للاتحاد البرلماني الدولي، نسخة من القناع الذهبي للملك توت عنخ أمون باسم مصر إلى مقر الأمم المتحدة في فيينا خلال الاحتفال، على أن تتسلم نسخة القناع الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية والمدير التنفيذي لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات.

ويشارك في الحفل نخبة من مسئولي الحكومة النمساوية والسفراء والدبلوماسيين من مختلف دول العالم وقيادات الأمم المتحدة والوكالات التابع لها.

هذا المحتوى من

حنفي جبالي الأمم المتحدة مجلس النواب السفارة المصرية في فيينا محمد الملا الاتحاد البرلماني الدولي

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