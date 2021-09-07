السيسي يوافق على إنشاء صندوق الوقف الخيري لنشر الدعوة الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري.

وينص القانون طبقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الثلاثاء، على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف القانون تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، كما يستهدف مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.