Masrawy logo white

السيسي يوافق على إنشاء صندوق الوقف الخيري لنشر الدعوة الإسلامية

03:42 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
السيسي يوافق على إنشاء صندوق الوقف الخيري لنشر الدعوة الإسلامية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري.

وينص القانون طبقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الثلاثاء، على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف القانون تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، كما يستهدف مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

صندوق الوقف الخيري الرئيس السيسي الدعوة الإسلامية

الخبر التالى:

رئيس الإنجيلية في أسوان لرسامة قس وزيارة مستشفى الإرسالية الإنجيلية الألمانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
368

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

659

متعافون اليوم

290395

إجمالي الإصابات

16801

إجمالي الوفيات

242623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا