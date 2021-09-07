السيسي: إحنا بنعمل حاجتنا بنفسنا وبفلوسنا.. وعايزين المستثمرين معانا

كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المستثمرين، مفادها: "إحنا عايزين المستثمرين معانا عشان نيسر علينا وعليهم، وعشان المستهدفات تتحقق".

وقال السيسي: على مدى سنوات فاتت كنا لما نيجي نتكلم على مشروعات نطلب من مستثمرين ونقولهم تعالو ادخلو واعملوا المشروع عشان نطوره، وده مسار الدولة مشيت فيه قبل كده.. واحنا بنقيم المسار اللي كان موجود قبل كده أو اللي ممكن نمشي فيه، وكان كل الكلام نقول حد يجي يعمل الكلام ده ويديره.. احنا مش بنعمل دلوقتي كده.

وتابع: احنا بنعمل حاجاتنا بفلوسنا تتكلف 10 أو 20 أو 30 زي ما تتكلف إنما هي بتاعتنا، وهل احنا عايزين المستثمرين معانا أها طبعا.. وعشان نيسر علينا وعليهم، وعشان المستهدفات تتحقق ولو جينا دلوقتي نشوف التحديات اللي تواجهنا دلوقتي نجد هناك تحديات مش هنلاقي ليها حل.

وأكد أن الدولة لما بتدخل وتلاقي ملكية وتحتاج تنتزعها من الأهالي بتنزعها وتعوض الأهالي ونعمل توسعه ونعوض الناس، عشان يكون المشروع مضبوط، والشق الأمني يدخل في الاعتبار.. ولما بنقول نعمل حاجتنا بنفسنا، يبقا المستهدف يخلص خلال مدة معينة، لكن لما بنتكلم عن الطرح والعقد والمدة بندخل في متاهات، ونقول هيخلص ولا ميخلصش ده مسار ما افتكرش أنه حقق اللي احنا عايزينه"

وتابع السيسي: ميناء السخنة التخطيط بتاعه اتعمل من 25 عاما، والجزء اللي اتحقق منه خلال 25 عاما هو الحوض الأول بس.. طيب التنمية والتشغيل ومنح الفرص للمستثمرين والمشغلين الدوليين اللي عايزين يجوا عندنا، أقصرله المشوار ولا أطوله، وحاجتي معايا واللي هيديني عرض كويس يتفضل، لكن أنا لما أعمل المشروع على 3 أو 4 مراحل أديهم لحد يعمهلم صعب لكن حسب قدرة كل واحد لكن الدولة قصة تانية وبالتالي ينطبق على كتير من أشغالنا.