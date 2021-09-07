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بمشاركة جبالي.. انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا

01:49 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
بمشاركة جبالي.. انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

انطلقت صباح اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال يومي ( 7 - 8) سبتمبر الجاري، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المصري المرافق بحضور أكثر من 100 رئيس برلمان، وتمثيل أممي رفيع المستوى.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يشارك على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، ومن المقرر أن تناقش النسخة الخامسة من المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات عدة موضوعات وقضايا عالمية، أبرزها المساواة بين الجنسين، والتخفيف من تأثير جائحة كورونا على الديموقراطية، ومكافحة المعلومات المُضللة وخطاب الكراهية على شبكة الانترنت وخارجها، والبرلمانات والحوكمة العالمية.

حنفي جبالي مجلس النواب فيينا رؤساء البرلمانات

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