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كورونا في 24 ساعة| 12 حالة وفاة بمصر.. وعالميا الإصابات تجاوزت 220 مليونا

06:42 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
كورونا في 24 ساعة| 12 حالة وفاة بمصر.. وعالميا الإصابات تجاوزت 220 مليونا

أرشيفية

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، خروج 659 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 242623 حتى اليوم.

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وزارة الصحة كورونا في 24 ساعة حالات وفاة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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