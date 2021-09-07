​بعد سفرها لألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري بسبب "خطأ طبي"

كتب- مينا غالي:

غادرت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي، تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستفيات القاهرة أبريل الماضي ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.

ويستعرض "مصراوي" تفاصيل أزمة مرض إيمان الحصري على النحو التالي:

- أجرت الحصري عملية جراحية منتصف أبريل، أدت إلى حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنها ضرورة المكوث في المستشفى.

- وكتبت الصفحة الرسمية الخاصة بها: "نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إلى الإعلامية القديرة إيمان الحصري، حيث إنها أجرت عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب عليه حدوث مضاعفات نتج عنها ضرورة المكوث في المستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى.. كان آخرها عملية بالأمس على أمل استقرار الحالة أولاً أو لا قدر الله إجراء عملية أخرى".

- في يوليو الماضي، ناشدت أسرتها عبر الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "تناشد الأسرة محبي إيمان، بالدعاء لها في هذه الأيام المباركة، كي يتم شفاؤها على خير في القريب العاجل".

- عانت الحصري من تدهور كبير منذ مرضها، بعد أن أجرت عملية جراحية خاطئة في الجهاز الهضمي والأمعاء، ترتب عليها حدوث مضاعفات مؤسفة، أرغمتها على المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى، على أمل استقرار الحالة.

- في 2 أغسطس الماضي، وجهت الإعلامية إيمان الحصري الشكر لكل الجمهور والأصدقاء الذين ساندوها خلال محنتها المرضية الأخيرة، وذلك في أول تعليق لها عقب أزمتها الصحية.

وكتبت إيمان على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أول مرة أكون قادرة أني أكتب على فيسبوك من شهور.. والله مش عارفة أقولكم أيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته، وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق.. اللي لولاه مكنتش هبقى موجودة دلوقتي.. ناس كتير أووووووووي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائمًا كانت ومازالت بتهون عليا.. إن شاء الله عندي ثقة كبيرة أني هعدي التجربة الصعبة دي على خير، لأن الحقيقة مازلت فيها لسة مخرجتش.. ولسة محتاجة دعواتكم".

- سافرت للخارج الأحد لإجراء جراحة لمحاولة تلافي آثار الجراحة الخاطئة التي تسببت لها في المضاعفات.

- تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب" م.غ"، الذي تسبب في الخطأ الطبي، الذي أسفر عن دخولها في دوامة من العمليات الجراحية الفاشلة لتفادي هذا الخطأ، لتضطر للسفر لخارج مصر لإجراء عملية دقيقة في محاولة لتفادي الأخطاء الطبية السابقة.

- أخلت النيابة العامة سبيل الطبيب "م.غ" بكفالة مالية على ذمة عدد من القضايا، حيث أقامت وزارة الصحة أول قضية ضد الطبيب فيما تقدم ضحاياه بدعاوى قضائية أخرى لإجرائه عمليات خاطئة كادت أن تودي بحياتهم، كما قررت وزارة الصحة غلق عيادتين للطبيب ذاته في الشيخ زايد، ومصر الجديدة لاتهامه بإجراء عمليات خاطئة لعدد من المشاهير، حيث تبين إنه يزاول المهنة في عيادة جلدية، وهو ما يعد مخالفًا لشروط الترخيص.