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طلب برلماني بإعادة النظر في مواد الاستثمار بقانون الرياضة

03:00 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
طلب برلماني بإعادة النظر في مواد الاستثمار بقانون الرياضة

النائب أيمن محسب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن الاستثمار الرياضي.

وتابع محسب: "على الرغم من وجود باب كامل في قانون الرياضة الجديد يتناول الاستثمار بالتفصيل؛ فإن النتائج على أرض الواقع ليست المرجوة".

وأكد عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية تولي النشاط الرياضي اهتمامًا خاصًّا، واتضح ذلك خلال السنوات الأخيرة، بل إن فئة الشباب تحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم الاستثمار الرياضي يعد واحدًا من أبرز الملفات التي يجب أن تشهد ترجمة على الأرض، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والتوجيهات سواء أكان هذا الاستثمار في البشر أم من خلال الشركات بشكل عام.

وأشار محسب إلى أن ملف الاستثمار بشكل عام شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، ويجب أن ينعكس ذلك على الاستثمار الرياضي الذي يُعد من أهم وأبرز المحاور التي من الممكن أن تعتمد عليها الدولة في كونه موردًا مهمًّا من موارد الخزانة العامة شريطة حسن استغلاله؛ خصوصًا أن هناك العديد من الدول التي تعتمد على الاستثمار الرياضي بشكل كبير في مواردها العامة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الاستثمار الرياضي في البشر من خلال اكتشاف المواهب الرياضية وتشجيع الشركات على الإقبال على الاستثمار الرياضي، ويكون ذلك من خلال إطلاق مبادرات لاكتشاف المواهب والنوابغ على مستوى الجمهورية، وفي ما يخص الاستثمار الرياضي للشركات، يجب إعادة النظر في النصوص المتعلقة بذلك في القانون، ومنح الشركات المزيد من الحوافز والضمانات والتيسيرات والتسهيلات؛ لضمان تحقيق فلسفة الاستثمار على الأرض.

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