الهجرة: مشاركة عالم المصريات وسيم السيسي في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"

كتب- مصراوي:

بحثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، مشاركته بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"؛ للحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج.

جاء ذلك في حضور كل من الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام السابق، والدكتور صديق عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة يارو للحضارة المصرية، والدكتورة هالة الطلحاتي، المدير التنفيذي لمؤسسة يارو للحضارة المصرية.

وقالت وزيرة الهجرة، حسب بيان اليوم الإثنين، إن الدكتور وسيم السيسي يمثل قامة كبيرة في علم المصريات، وتعد مشاركته في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" إضافة وقيمة مهمة في ما نسعى لتحقيقه من أهداف؛ تأتي على رأسها الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج.

وأضافت مكرم: نستهدف في هذه المرحلة من مبادرة "اتكلم عربي" تعريف أولادنا المصريين بالخارج بتاريخ حضارتنا المصرية العظيمة؛ تلبية لمطالب عدد كبير من أولياء الأمور المصريين بالخارج، بضرورة توفير مادة إعلامية مصورة، تتناول عظمة الحضارة الفرعونية وجذورها الضاربة في أعماق التاريخ، وما استطاعت تقديمه للبشرية كافة؛ ما يمثل جزءاً أصيلًا في الحفاظ على الهوية المصرية، بجانب تعليم اللغة العربية.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة بأنه بالتعاون مع الدكتور وسيم السيسي، سيتم تنفيذ عدد من الحلقات المصورة، تعتمد على الحكي بطريقة ممتعة لتاريخ حضارتنا المصرية القديمة، والتعريف بأهم محطات هذه الحضارة وملوكها المؤثرين في التاريخ؛ حيث رغب في الاستفادة مما حققه حفل نقل المومياوات من انتشار وصدى واسعَين على المستوى العالمي، وقد تابعه المصريون بالخارج بفخر وعزة؛ مما يجعلنا حريصين على تناول هذا الحدث كبداية لسرد تاريخ ملوك وملكات مصر القديمة، ونستهدف في هذه المرحلة الفئة العمرية من 16 عامًا حتى 19 عامًا من الجيلَين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج .

وأعرب الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، عن امتنانه للمشاركة في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، مثمنًا أهدافها وما تسعى لتحقيقه في إطار الحفاظ على الهوية المصرية، مؤكدًا أن الأجيال المصرية الناشئة بالخارج في حاجة ماسة إلى تعريفهم بحضارتهم وتاريخهم الممتد؛ حتى نتمكن من تعزيز انتمائهم للوطن، فالانتماء لا يأتي إلا بالحب، والحب لا يأتي سوى بالإعجاب والمعرفة والتنوير، وهذا ما نطمح للوصول إليه من خلال ما سيقدم لهذه الفئة العمرية.

وأضاف وسيم السيسي أن حضارتنا القديمة ثرية وظلت قائمة لآلاف السنوات؛ حيث لدينا دراسات متعمقة فيها، ونعتبرها مبعث فخر وعزة لكل مصري، وعلى الشاب المصري بالخارج أن يدرك قيمة تاريخ هذا البلد، فلا يمكن لبلد أن يتقدم دون أن تعرف تاريخه جيدًا، وذكر قول مفكر يوناني عندما هزمت إسبرطة، حيث قال حينها: "هزمناهم ليس حين هزمناهم؛ لكن حين أنسيناهم حضارتهم وتاريخهم"، لذا علينا تحصين أجيالنا من أية محاولة لتفريغهم من ثقافتهم وحضارتهم.

وقال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام السابق، إننا نستهدف من التعاون بين وزارة الهجرة والدكتور وسيم السيسي، الجيلَين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، واختيار هذه الشريحة جاء بناء على قدرتهم الاستيعابية لتلقي الفيديوهات التي سيتم تنفيذها للتعريف بالحضارة المصرية القديمة، ووفقًا لطبيعة وخصائص هذه الشريحة المستهدفة، نحتاج إلى خلق محتوى جذاب ومشوق، بالاعتماد على طريقة الحكي لإيصال المعلومات.​