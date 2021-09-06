اليوم.. "حقوق إنسان النواب" تلتقي رئيس منظمة الهجرة الدولية

كتب- نشأت علي:

يلتقي النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لوران دي بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، بمقر اللجنة بمجلس النواب .

ويناقش اللقاء ما تم من قِبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائيًّا، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنيًّا في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.​