اليوم.. "حقوق إنسان النواب" تلتقي رئيس منظمة الهجرة الدولية
كتب- نشأت علي:
يلتقي النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لوران دي بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، بمقر اللجنة بمجلس النواب .
ويناقش اللقاء ما تم من قِبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائيًّا، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنيًّا في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.
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