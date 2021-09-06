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اليوم.. "حقوق إنسان النواب" تلتقي رئيس منظمة الهجرة الدولية

12:01 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
اليوم.. "حقوق إنسان النواب" تلتقي رئيس منظمة الهجرة الدولية

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

يلتقي النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لوران دي بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، بمقر اللجنة بمجلس النواب .

ويناقش اللقاء ما تم من قِبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائيًّا، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنيًّا في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.​

مجلس النواب منظمة الهجرة الدولية لوران دي بوك الأمم المتحدة

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