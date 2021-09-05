نائب محافظ الجيزة يتفقد مدينة كرداسة ومشروع توسعة طريق المنصورية

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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه اللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ومسؤولي الري بالمحافظة أعمال تطوير وتوسيع طريق المنصورية بداية من أول زمام مدينة كرداسة حتى اتجاه سعد زغلول بطول ٤ كم بنطاق مركز ومدينة كرداسة تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق لإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

وبحسب بيان اليوم، جه نائب المحافظ خلال جولته، بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين

كما اختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمدينة كرداسة، بتفقد مشروع تدبيش وتبطين ترعة فرع بركات بنطاق الوحدة المحلية بكفر حكيم.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.