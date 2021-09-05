​​هل يجوز السفر إلى السعودية رغم تلقي جرعة واحدة من لقاح كورونا؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر حكومي مصري بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، موقف ومصير المصريين الحاصلين، على جرعة واحدة فقط بالسعودية قبل مغادرتها ويرغبون في العودة إلى المملكة بعد قرار فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية.

يأتي ذلك بعد اعتماد السلطات السعودية 6 لقاحات ضد فيروس كورونا أمام الراغبين في السفر والدخول إلى أراضيها وهي: "فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) - موديرنا (Moderna) - أكسفورد استرازينيكا (Oxford-Astrazeneca) - جانسن (Janssen) - سينوفارم (Sinopharm) - ساينوفاك (Sinovac).

وأكد المصدر لمصراوي، عدم وجود تعليمات بالنسبة الحاصلين على جرعة أولى بالمملكة قبل مغادرتها، لكن الحديث الحالي على الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا في السعودية، أو ممن تلقوا جرعتين في مصر، على أن يأخذ الوافد جرعة تنشيطية فور الوصول إلى مطار المملكة، وذلك بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة السعودية.

وتابع المصدر: "قرارات المملكة بدأت خطوة خطوة، والبيانات اللي صادرة بتقول إن موقفهم هيظهر قريبًا إن شاء الله.. والمملكة بتاخد خطوات بطيئة عشان يشوفوا أثـر القرارات دي على الجميع ايه.. وهل هتسبب ارتفاع فى الإصابة بكورونا ولا لأ".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أصدرت الأسبوع الماضي تعميماً بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ويسري القرار، على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالاجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.



واشترطت السعودية على الوافدين من الدول التي رفع الحظر عنها، الحصول على شهادة PCR لغير السعوديين والحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وشددت السلطات السعودية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، على جميع العائدين من الدول التي رفع حظر السفر عنها.

وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

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