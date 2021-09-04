قبل موعدها بساعات.. عودة مياه الشرب إلى المناطق المتضررة في مصر الجديدة

كتب- أسامة علي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية بسبب أعمال الكباري بميدان ابن الحكم، بمصر الجديدة.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من أعمال تحويل خط المياه المغذي لمناطق (مصر الجديدة- عين شمس)، قبل الموعد المحدد بـ4 ساعات، موضحة أنه جاري الآن عودة المياه.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه اعتبارًا من الساعة الـ10 صباح السبت، وحتى الساعة الـ12 صباحًا بعد منتصف ليل الأحد الموافق 5 سبتمبر، نظرًا لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية بسبب أعمال الكباري في ميدان ابن الحكم.

وتنقطع المياه عن مناطق (منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم – ألماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – مستشفى الجلاء – أرض الجولف).