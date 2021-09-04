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​اقتران الزهرة مع نجم السنبلة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غدًا

05:53 م السبت 04 سبتمبر 2021
​اقتران الزهرة مع نجم السنبلة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غدًا

​اقتران الزهرة مع نجم السنبلة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي، غدا الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في اقتران كوكب الزهرة مع نجم السنبلة (سبيكا) الموجود في برج العذراء، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتى غروب المشهد في الثامنة إلا الربع مساء تقريبا وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية هي 4 ، 5 ، 6 سبتمبر.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض بل يحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ويشهد شهر سبتمبر الحالي، 8 ظواهر فلكية، بدأ أولها اليوم 4 سبتمبر، باقتران هلال القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل) الموجود في برج السرطان، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 22 سبتمبر بظاهرة الاعتدال الخريفي.

أشرف تادرس ظاهرة فلكية كوكب الزهرة نجم السنبلة

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