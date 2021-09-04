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نقابة العلاج الطبيعي تعلن القبض على "سمكري البني آدمين"

03:52 م السبت 04 سبتمبر 2021
نقابة العلاج الطبيعي تعلن القبض على "سمكري البني آدمين"

نقابة العلاج الطبيعي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، السبت، ضبط أحد الدخلاء على المهنة ويدعى "ي.خ" الشهير ب"سمكري البني آدمين".

وأوضحت النقابة عبر حسابها على فيسبوك، أنه جرى اتهامه بتزوير بطاقه الرقم القومي وتزوير شهاده تخرج، وأمرت النيابه العامة بحبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيق.

وقالت النقابة إن ذلك يأتي بعد جهودها بجانب اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي؛ لمحاربة الدخلاء و الأدعياء ومنتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي، بالتعاون مع أجهزة الدولة التنفيذية، وبالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، والنيابة العامة.

كانت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، حذرت المواطنين من التعامل مع المدعو "ي.خ.ع" وشهرته "سمكرى البنى آدمين، لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

وأوضحت النقابة أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، قد أغلقت مقر المركز المملوك لسمكرى البنى آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع سمكرى البنى آدمين حرصا وحفاظا على صحة المواطنين.

وطالبت كافة المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعى ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.

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