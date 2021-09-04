جهاز حدائق أكتوبر يطرح الاستثمار بأول ممشي سياحي على طريق الواحات بحق الانتفاع

جمارك مطار القاهرة تضبط 55 كجم "شعرًا طبيعيًّا" بحوزة راكبة قادمة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر طرح قطعة أرض رقم (s/1) للاستثمار بموقع متميز جدا علي طريق الواحات امام سوق الجملة وبجوار مدينة الانتاج الاعلامي.

وأضاف الجهاز في منشور عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أن تخصيص الأرض سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة ١٠ سنوات بنشاط ( مطاعم وكافتيريات)، حيث تصل مساحة الأرض لـ(24.505 أمتار)

وأكد الجهاز أن قيمة حق الانتفاع السنوي 4 ملايين و141 ألفا و345 جنيها.