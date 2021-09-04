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غدا.. مصر للطيران تسير 83 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

02:03 م السبت 04 سبتمبر 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 83 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران غدا الأحد، رحلاتها إلى 83 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 10 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٦١ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، عمَان، إربيل، دبي، الكويت، نجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك ، ميلانو، روما، باريس، أبوجا، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبي، بروكسل، برشلونة، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أسمرة، أديس أبابا)، و١٨ رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط ومرسي علم)، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران عودة حركة الطيران المطارات المصرية فيروس كورونا

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