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جمارك مطار القاهرة تضبط مستحضرات تجميل وقطع غيار سيارات بحوزة راكب عربي

02:02 م السبت 04 سبتمبر 2021
جمارك مطار القاهرة تضبط مستحضرات تجميل وقطع غيار سيارات بحوزة راكب عربي

المضبوطات

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي إنا تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات، أخفاها راكب عربي الجنسية، داخل حقائبه، فور وصوله من العاصمة اللبنانية بيروت؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه .

وأضافت جمارك مطار القاهرة، في بيان لها اليوم السبت، أن حافظ منشاوي مأمور الجمرك، استوقف راكبًا عربيًّا، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على طائرة الشرق الأوسط، القادمة من بيروت، خلال محاولة الراكب الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه تلاحظ وجود ٤٦٩ عبوة من ضمنها ٤٩ وحدة غيار سيارات، والباقي مستحضرات تجميل .

أمر أحمد عبد المطلب، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

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