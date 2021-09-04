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قمة مصرية - قبرصية لدعم التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والتجارة والنقل البحري

08:07 ص السبت 04 سبتمبر 2021
قمة مصرية - قبرصية لدعم التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والتجارة والنقل البحري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية صباح اليوم السبت أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.. مضيفا أن اللجنة العليا الحكومية، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة والشباب.

كما أوضح السفير بسام راضي أن اجتماعات اليوم رفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.. مشيرا إلى أنه سيتم أيضا التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلى المستوي الدولي خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام.​

قمة مصرية - قبرصية السيسي قصر الاتحادية النقل البحري التعاون العسكري

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