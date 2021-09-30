وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمقر الوزارة، وذلك في إطار متابعة الوزير للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، والتي تمس حياة المواطنين في مختلف المجالات.



وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي سيتم تنفيذه في 3 مراكز هي نصر النوبة و كوم أمبو وإدفو وتضم تلك المراكز حوالي 31 وحدة قروية و103 قرية رئيسية و 369 عزبة وكفر ونجع.



وأشار وزير التنمية، إلى ضرورة الإلتزام بمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة خاصة في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة وتنفيذ تلك المشروعات وفقاً لأفضل معايير الجودة المطلوبة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة اليهم، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الميدانية لتلك المشروعات على أرض الواقع لتذليل وحل أى معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ.



من جانبه قال اللواء أشرف عطية، أنه يجري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على مستوى معظم الوحدات وتم الانتهاء من معظم مشروعات مد وتدعيم خطوط مياه الشرب وجاري تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد مياه الشرب ، كما تستعد شركات الغاز الطبيعي لبدء الأعمال في بعض قرى مركز كوم امبو ، لافتاً إلى أن تلك المشروعات ستسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى حياة المواطنين بالقرى المستهدفة.



وأكد "عطية"، أنه يجري تنفيذ 31 مجمع حكومي و31 مجمع زراعي بالمحافظة بالإضافة إلى عدد من المجموعات الصناعية الحرفية، كما سيجرى تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم ( إنشاء مدارس جديدة - توسعة مدارس قائمة - صيانة مدارس)، فضلا عن عدة مشروعات لتبطين الترع بنطاق المراكز المستهدفة، وجاري الانتهاء من تطوير كافة المنشآت الصحية بالمحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وجاري التجهيز لعمل صيانة خفيفة لبعض المنشآت الصحية التي لن تدخل المنظومة.



وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالجهود التي تم القيام بها من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير 389 قطعة أرض للمشروعات المستهدفة حيث تم توفير حوالى 97% منها حتى الآن وجاري الانتهاء من توفير أخر 8 قطع مطلوبة بالتنسيق مع جهات التنفيذ بعد معاينة الصلاحية الفنية للقطع المقترحة، لافتاً إلى أن المشروعات الجارية فى المراكز الثلاث المستهدفة وفرت حوالى 3500 فرصة عمل حتى الآن لأبناء المراكز.



وأشار المحافظ، إلى أنه يقوم بجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات والتى يشيد بها مواطنى المراكز والقرى المستهدفة والذين يعبرون عن سعادتهم وشكرهم للقيادة السياسية والحكومة لتنفيذ تلك المشروعات والتي تستهدف جميع القطاعات الخدمية خاصة الصرف الصحى ومياه الشرب والصحة والتعليم والاتصالات والغاز والرياضة.



كما شهد اللقاء متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية فى بعض القطاعات على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين، وأشار شعراوى إلى أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم خاصة الطلبات الخدمية التي تمس حياتهم اليومية للحصول على رضاهم.

كما تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها مواعيد غلق وفتح المحال والمقاهى والمطاعم والكافيهات ومنع الشيشة تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا .



حيث أكد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى فى المناطق الخدمية وارتداء المواطنين للكمامات الطبية الوقائية، كما وجه وزير التنمية، بضرورة التنبيه على رؤساء المدن والمراكز بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والمخلفات للحفاظ على الوجه الحضارى والسياسى لكافة المناطق بالمحافظة مع الاستمرار بحملات التطهير والتعقيم ورش المواقع الخدمية التى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين.



وشهد اللقاء أيضاً استعراض جهود محافظة أسوان وقوات إنفاذ القانون فى تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري ، وشدد " شعراوي " على أهمية التصدي بحزم وجدية لكافة أشكال وصور التعديات على أملاك الدولة والحفاظ على حق الأجيال القادمة .



وأشار المحافظ إلى وجود تعاون وتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة وفقاً للجدول الزمنى الذى تم وضعه فى هذا الشأن وتذليل أي معوقات تعترض التنفيذ.



وحرص اللواء محمود شعراوى على متابعة جهود المحافظة لتنفيذ تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور الجديدة بالمحافظة ومشروعات التجميل والتطوير للمناطق السياحية والسوق السياحى القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل لسرعة الإنتهاء منها استعداداً للموسم السياحى وإظهار الوجه الحضارى والجمالى لأسوان.