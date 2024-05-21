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لمواجهة أي مشكلات.. توجيه مهم من الزراعة بشأن منظومة حوكمة ونقل الأسمدة

03:29 م الثلاثاء 21 مايو 2024

الاجتماع

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كتب- محمد فتحي:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا، لمتابعة منظومة حوكمة ونقل الأسمدة، وذلك بحضور رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية وشركات نقل الأسمدة وقيادات الوزارة المعنية وشركة البنك الزراعي.

وخلال الاجتماع، أكد القصير، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في ملف الأسمدة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق من أجل توفير الاسمدة للمزارعين في الوقت المناسب خلال موسم الزراعة.

ووجه بضرورة مراجعة برامج شحن الأسمدة على مستوى الجمهورية لمواجهة أي مشكلات والعمل على حلها فورًا مع ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة، مشيرا إلى جهود الوزارة بتنفيذ منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتي تضمن وصولها من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالي نضمن وصول دعم الأسمدة لمستحقيه الحقيقيين.

وأضاف أن الاجتماع اليوم يأتي قبل ذروة بداية تسميد المحاصيل الاستراتيجية والصيفية خلال الشهر القادم، بهدف تلافي أي مشكلات قبل حدوثها لذلك فإن الأمر يتطلب من جميع أعضاء منظومة الأسمدة بذل قصارى جهدهم سواء الجمعيات أو الشركات وكذلك قيادات الوزارة المعنية.

ووجه الوزير بمحاسبة المقصرين في أداء عملهم وتقاعسهم عن صرف الأسمدة في مواعيدها المقررة، مشددا في الوقت نفسه على المتابعة الدائمة لمنظومة استخراج كارت الفلاح لتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين.

السيد القصير وزير الزراعة منظومة حوكمة ونقل الأسمدة رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية
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