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نقيب المحامين عن برتوكول القيمة المضافة الجديد: مطابق للحالي.. وما يدفع نهائي وقطعي

01:11 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
نقيب المحامين عن برتوكول القيمة المضافة الجديد: مطابق للحالي.. وما يدفع نهائي وقطعي

رجائي عطية نقيب المحامين

كتب- مينا غالي:

أكد رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن برتوكول القيمة المضافة الجديد مطابق للبرتوكول الحالي.

ونشر نقيب المحامين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قائلا: البروتوكول الجديد للقيمة المضافة مطابق للبروتوكول الحالي، لا تسجيل- إقرار واحد- مايدفع نهائي وقطعي.

وكان نقيب المحامين، قرجائي عطية التقى صباح اليوم، الدكتور إبراهيم عبدالحليم، والدكتور عمرو جمال، من مكتب وزير المالية، وذلك لتوقيع البروتوكول الجديد.

نقابة المحامين برتوكول القيمة المضافة رجائي عطية

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