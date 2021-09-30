نقيب المحامين عن برتوكول القيمة المضافة الجديد: مطابق للحالي.. وما يدفع نهائي وقطعي

كتب- مينا غالي:

أكد رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن برتوكول القيمة المضافة الجديد مطابق للبرتوكول الحالي.

ونشر نقيب المحامين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قائلا: البروتوكول الجديد للقيمة المضافة مطابق للبروتوكول الحالي، لا تسجيل- إقرار واحد- مايدفع نهائي وقطعي.

وكان نقيب المحامين، قرجائي عطية التقى صباح اليوم، الدكتور إبراهيم عبدالحليم، والدكتور عمرو جمال، من مكتب وزير المالية، وذلك لتوقيع البروتوكول الجديد.