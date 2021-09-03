غرق السيارات والمنازل.. القصة الكاملة لأزمة الصرف الصحي وانقطاع المياه في القاهرة الجديد

(مصراوي):

لقيت أنباء العطل الذي وقع بمحطة صرف جنوب الأكاديمية بمدينة القاهرة الجديدة، والذي تسبب في قطع المياه عن بعض مناطق المدينة، اهتمامًا كبيرًا، انتظارًا لانتهاء الأزمة التي طالت عددًا كبيرًا من السكان في المدينة.

في التقرير التالي ننشر القصة الكاملة للأزمة منذ وقوعها حتى اليوم..

بدأت الوقائع عندما أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن التجمع الأول بالإضافة إلى الرحاب 1 ومنطقة جنوب الأكاديمية والقطاع الأول والثاني من مركز المدينة.

وأضاف الجهاز، في بيان له، أن قطع الخدمة بسبب وجود عطل بمحطة صرف جنوب الأكاديمية.

وفي تطور جديد، قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح العطل بمحطة صرف جنوب الأكاديمية والمتسبب في قطع المياه عن بعض مناطق المدينة.

وأضاف غنيم لـ"مصراوي"، أنه تم عودة ضخ المياه لمنازل المدينة فجر اليوم الجمعة، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة تشغيل روافع المياه وضخ المياه مرى أخرى، وستصل المياه تباعا للمناطق المتأثرة حسب ارتفاعات كل منطقة.

وكان جهاز القاهرة الجديدة دفع بحوالي 40 سيارة لشفط المياه من الشوارع بعد أن ظهر طفح مياه نتيجة توقف محطة المياه".

وفي نفس السياق، أعلن جهاز القاهرة الجديدة، الانتهاء من أعمال الإصلاح العطل بمحطة صرف جنوب الأكاديمية والمتسبب فى قطع المياه عن بعض مناطق المدينة.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه تم تشغيل محطة الصرف الصحي وبالتالي، تم إعادة تشغيل روافع المياه وضخ المياه مرى أخرى، وستصل المياه تباعًا للمناطق المتأثرة حسب ارتفاعات كل منطقة.

وكرر جهاز القاهرة الجديدة الاعتذار للمواطنين عن إطالة مدة قطع المياه لأسباب خارجة عن الإرادة.

​اقرأ أيضًا..

- بعد انقطاع المياه.. بيان من جهاز القاهرة الجديدة بشأن عُطل محطة صرف جنوب الأكاديمية

- بعد انقطاع المياه مدة طويلة.. جهاز القاهرة الجديدة يعتذر للمواطنين: الخدمة ستصل تباعا للمناطق المتأثرة