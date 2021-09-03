تحسن نسبي.. "الأرصاد" تعلن درجات الحرارة حتى الأربعاء 8 سبتمبر

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، وذلك خلال الأسبوع المقبل بدء من الجمعة وحتى الأربعاء 8 سبتمبر.

وتشهد الأحوال الجوية حالة من التحسن النسبي اعتبارًا من الأحد 5 سبتمبر، حيث تنخفض درجة الحرارة بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات مئوية على كافة الأنحاء.

وتسود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الاجواء صباحًا، يأتي هذا فيما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن غدًا الجمعة يشهد فرص سقوط خفيفة على مناطق من جنوب سيناء واقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (40% تقريبا)، فيما يشهد السبت فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (40% تقريبا)، واعتبارا من الثلاثاء المقبل، تظهر فرص سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل على النحو التالي: