"الآثار" تضع اللمسات النهائية لاحتفالية طريق الكباش بالأقصر

(مصراوي):

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعين مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر واللجنة الأثرية المعنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.

وخلال الاجتماع تم استعراض مجموعة من الصور النادرة من القرن 19 والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد، وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور و مناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، تنفيذًا للمعرض الذي سيتم إقامته في أماكن محددة على هذا الطريق.

وفي سياق متصل اجتمع العناني مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر، حيث تم استعراض ومناقشة الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية التي ستستخدم لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركين في الاحتفالية والموسيقي المصاحبة لها.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومساعدي الوزير للشؤون الهندسية والفنية ومستشار الوزير للعرض المتحفي ورئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار ومعاون الوزير للعرض المتحفي و مدير عام ادارة تطوير المواقع الاثرية و المتاحف، وممثلي أعضاء الشركة المنفذة للاحتفالية.