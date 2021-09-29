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بالفيديو.. الجيزة: إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية

07:27 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
بالفيديو.. الجيزة: إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية

تشميع مراكز دروس خصوصية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة شن حملاتها الدورية بكافة الأحياء والمراكز والمدن في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

وبحسب بيان اليوم، تمكنت المحافظة، من غلق 6 مراكز الدروس الخصوصية بقطاعي المنيرة الشرقية والغربية بحي شمال الجيزة حيث تم مصادرة المحتويات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ونشرت المحافظة "فيديو" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" يوضح الحملات التي تقوم بها المحافظة للقضاء على السناتر ومركز الدروس الخصوصية غير المرخصة.

يأتي ذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد المزمع أن يبدأ يوم 9 أكتوبر المقبل.

مراكز للدروس الخصوصية الجيزة أحمد راشد فيسبوك

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