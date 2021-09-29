مذكرة تفاهم بين "البيئة" و"بست باي" لتقديم حوافز مادية للتخلص من المخلفات الإلكترونية



كتب- محمد نصار:

وقع الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات مذكرة تفاهم وشركة "بست باي" لنظم المعلومات ش.م.م لتقديم حوافز لدعم مشاركة المواطنين بالحملة القومية للجمع والتخلص الآمن من المخلفات الكهربائية والإلكترونية، في المركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة، بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتطبيق E-Tadweer وعدد من الخبراء المعنيين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم مبادرة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص منها بطرق أمنة باستخدام التطبيق الإلكتروني E-Tadweer بتقديم قسائم تخفيض / حوافز للمستخدمين لجذبهم إلى التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخاصة بهم بما يحقق الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ويدعم منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد باستخدام التطبيق الالكتروني E-Tadweer.

وأوضحت فؤاد أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون مع الشركة في إعداد خطة العمل الخاصة بكيفية تقديم الدعم بالإضافة إلى تصميم حملة إعلانية بمختلف وسائل الإعلام سواء الرقمية أو غير الرقمية للتعريف بالتطبيق كأحد طرق التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، علاوة على إعداد حملات لرفع الوعي لمختلف فئات المجتمع حول ضرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية بطرق آمنه الأفراد باستخدام التطبيق الإلكتروني.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مذكرة التعاون تنص على أن تدعم الشركة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص منها بطرق آمنة من خلال تقديم قسائم تخفيض/حوافز للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني وإعداد عرض لآلية تقديم قسائم تخفيض / حوافز يتضمن: (القيمة - صلاحية الاستخدام - ألا تقل صلاحية فترة استخدام قسائم التخفيض الممنوحة عن 6 أشهر).

وأكد محمد جريدة، الرئيس التفيذي للشركة أن المشاركة بالحملة القومية لدعم التخلص الأمن من المخلفات الإلكترونية جاءت سعيًا من تطبيق "وفرها" لتقديم دور إيجابي نحو المجتمع والبيئة والمساهمة في زيادة وعي المواطنين بالطرق الآمنة للتخلص من النفايات الإلكترونية، ما دعم مشاركة وفرها في مبادرة وزارة البيئة (اتحضر للأخضر).