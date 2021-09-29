"النهار": حصلنا على حكم تعويض ضد رضا عبدالعال قيمته 1.5 مليون جنيه

كتب- مينا غالي:

‎أعلنت حصلت شبكة قنوات النهار، حصولها على حكم تعويض ضد رضا عبدالعال المحلل الرياضي في أحد برامج القناة، قيمته مليون ونصف المليون جنيه، بالإضافة إلى 250 ألف جنيه كمصاريف تقاضي، نظرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالقناة، بعد أن تعاقدت معه للظهور على شاشتها، قبل أن يترك القناة وينضم لأحد البرامج الرياضية الأخرى دون إخطار وموافقة القناة، وحملت القضية رقم 1401 لسنة 2020، وجاء ذلك في بيان رسمي.

‎وقالت أوراق القضية إن القناة اتهمت رضا محمد عبدالعال سلطان وشهرته "رضا عبدالعال" بالتسبب في أضرار مادية وأدبية وقدمت عقدًا للمحكمة عنوانه "عقد ضيف دائم لبرنامج رياضي" ومحرر بتاريخ 18 يناير 2020 بصفة حصرية ومنعه من الظهور في أي قناة أخرى.

‎وأضافت الأوراق أن رضا اعتذر لهيئة المحكمة عن الحضور في أبريل الماضي، لإجراء عملية جراحية، وطلب تأجيل الجلسة ولكن المحكمة رفضت لعدم تقديمه مستندات تؤكد موقفه القانوني وحضر في بعض الجلسات النهائية عقب تعافيه.

‎وطلبت القناة عبر ممثلها القانوني تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه وانتهت الجلسات بالحكم على المحلل الرياضي بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه، ودفع 250 ألف جنيه كأتعاب قضائية.

‎وقالت القناة إنها ستستكمل تنفيذ باقي الإجراءات للحصول على مبلغ التعويض، والذي يعد جزءً قليلا مقارنة بالأضرار التي لحقت بها.