استعدادًا للشتاء.. رئيس مياه القناة يشهد اصطفاف سيارات ومعدات قطاع السويس

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اصطفاف سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطاع السويس بمحطة معالجة عتاقة يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة، للوقوف على استعدادات القطاع لموسم الشتاء والأمطار.

واطمأن رئيس الشركة على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

وأكد عصمت استمرار الشركة في تنفيذ خطتها للانتهاء من تطهير مخرات السيول بمحافظة السويس بحي عتاقة، بالإضافة إلى تطهير شنايش الأمطار بمحافظة السويس بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، وكذا أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى وبيارات محطات الصرف الصحى بالكامل استعدادا لاستقبال موسم الشتاء والأمطار.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير مجرى السيول بعتاقة، وأن هناك لجنة فنية دائمة تتولى معاينة المجرى على الطبيعة، والتأكد من تطهيره وإزالة أية عوائق أمام مياه الأمطار في مخرات السيول، بالإضافة إلى المرور على جميع نقاط تجمع مياه الأمطار وتطهيرها.