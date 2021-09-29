محمد شردي يكشف تفاصيل إصابته بـ"كورونا" وخضوعه للعزل في الأردن

كتب- مينا غالي:

أعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي، إصابته بفيروس كورونا؛ حيث كتب عبر صفحته على"فيسبوك": مش من عادتي إني أكتب عن أحداث شخصية؛ ولكن أنا أحتفل بعيد ميلادي السنة دي بطريقة وشكل مختلف.. أنا في العزل الطبي في عمان بالأردن، بعدما ثبتت إصابتي بـ"كورونا".

وأضاف شردي، خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، مساء أمس الثلاثاء، الذي يقدمه مع الإعلامية لبنى عسل: "لن أدخل في تفاصيل كثيرة وأسئلة قد تدور في الأذهان؛ لأن هذه هي إرادة الله.. تخيلوا طول عمري مش بحب أحتفل بعيد ميلادي كتير.. يشاء الله أن أكون بعيدًا عن مصر وأسرتي وأهلي، وأن أُصاب بهذا الفيروس وأعيش في غرفة مغلقة.. فترة من الاكتشافات والمراجعات مع نفسك.. أول حاجة بتقلق هي أسرتك وحالهم وخوفك عليهم؛ خصوصًا وأنت بعيد.. وأصبح صديقي الأساسي هو جهاز قياس الأكسجين والأطباء والأدوية.. ومش عاوزكم تقلقوا.. الحقيقة أن الرعاية والاهتمام اللي شايفه هنا كبير جدًّا".

وتحدث الإعلامي عن تفاصيل إصابته بكورونا، قائلاً: "أنا الحمد لله تمام.. الأسبوع الماضي حصلت على الجرعة الثانية من لقاح أسترازنيكا، وأجريت فحص pcr قبل سفري إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر مهم، ومعي مجموعة من الإعلاميين الكبار: مصطفى بكري وتامر أمين وأسامة سرايا وعماد الدين حسين، ومجموعة من الصحفيين والإعلاميين الكبار في الوطن العربي، وكان مهمًّا أن أحضره".

وتابع شردي: "أجريت فحص pcr في المطار فظهر إيجابيًّا، وحينما قُلت لهم إن الفحص جاء سلبيًّا في مصر، قالوا لي إن هذا أمر ممكن"، موضحًا أنه مقيم حاليًّا بغرفته في الفندق، بينما أكد أن هناك حالة من الاهتمام غير المسبوقة به؛ فالإعلامي مصطفى بكري يتصل به نحو 4 مرات يوميًّا للاطمئنان عليه، وكذلك الكاتب الصحفي عماد الدين حسين.. وغيرهما الكثير.

وواصل الإعلامي: الجميع مهتم بي، وكمية الدعم المعنوي من الأردن والسفارة المصرية بالأردن غير مسبوقة، وتصلني كمية رسائل واتصالات من مصر والأردن على مدار اليوم، ومن هنا أتوجه بالشكر إلى كل أصدقائي وجمهوري الذين سألوا عني، مضيفًا: "على قد ما أنا متغرَّب؛ لكن فرحان بحب الناس وما يحدث معي أكثر مما أستحق".

وكشف شردي أنه لا يعاني أعراضًا قوية، وأنه منذ نحو 4 أيام مقيم في الغرفة، قائلاً: "مفيش حاجة باعملها أكثر من إنى ألتزم بالدواء، وصديقي الوحيد هو جهاز قياس الأكسجين".