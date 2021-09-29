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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد تخطيط 174 فدانا بحدائق العاصمة

11:08 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد تخطيط 174 فدانا بحدائق العاصمة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمة قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بالموافقة على اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة v4 بمساحة 174 فدانا كجزء من المرحلتين الاولى والثانية لقطعة الأرض بمساحة 500 فدان والمخصصة للشركة العربية للاستثمار العمرانيى بمدينة حدائق العاصمة لإقامة مشروع عمراني متكامل.

ونص القرار على أن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو للبيع إلا بعد موافقة الهيئة، كما تلتزم الشركة بأن تشتمل إجراءت البع والحجز على رقم القرار ومدة التنفيذ.

عاصم الجزار وزير الإسكان حدائق العاصمة الاستثمار العمراني

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